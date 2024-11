Protagonista Nito, il cane anti-droga dei carabinieri di Vibo Valentia. Scoperte 33 dosi di cocaina. Arrestato un 57enne di Mesoraca che ora si trova ricoverato in ospedale

VIBO VALENTIA - Aveva nascosto 33 dosi di cocaina e alcune centinaia di euro in due astucci sistemati in una nicchia ricavata in una parete di casa. A scoprire il nascondiglio utilizzato da Francesco Serrao, di 57 anni, a Mesoraca, che è stato arrestato, è stato Nito, il cane antidroga dei carabinieri di Vibo. Serrao, durante le operazioni di controllo, ha accusato i sintomi di un infarto ed è stato ricoverato nell'unità coronarica del Policlinico di Catanzaro.