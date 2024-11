Sarà utilizzato come percorso alternativo in attesa che si concludano i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto

L’andamento dei lavori di manutenzione straordinaria in corso sul viadotto Cannavino di Celico, posto lungo la statale 107 di collegamento tra Cosenza e la Sila è stata al centro di una riunione del Cov - Comitato Operativo Viabilità, convocata nella Prefettura di Cosenza.

«Anas ha comunicato che, a seguito delle indagini integrative svolte sullo stato di ossidazione dei cavi – è scritto in una nota - i propri consulenti tecnici hanno potuto verificare che allo stato non sussistono condizioni di criticità e che pertanto sarà possibile proseguire e ultimare i lavori in corso e riaprire al traffico sul viadotto entro il prossimo mese di settembre.

Contestualmente, Anas ha comunicato di avere ultimato i lavori di riqualificazione della ex statale 107 per consentire di integrare questo percorso alternativo a quelli già individuati e in esercizio».

Nel corso dell'incontro in Prefettura, inoltre, Anas ha illustrato anche le caratteristiche degli interventi effettuati lungo la ex statale 107 dove sono stati eseguiti lavori di pavimentazione, riparazione delle barriere esistenti, sfalcio d'erba e pulizia del piano viabile, oltre all'installazione di segnaletica verticale e orizzontale.