Anche la Sibaritide si sta mobilitando in vista del concertone di fine anno che farà da contraltare a quello della Rai nella città pitagorica. Le strutture ricettive aperte continuano a riempirsi e si preannuncia un pienone last minute

Passare il capodanno a Corigliano Rossano, potrebbe risultare una buona idea se ci si vuole divertire in piazza – quindi gratuitamente, aspettando il nuovo anno con il concerto di uno degli idoli degli anni ’90-’00 come Max Pezzali, che ha accompagnato nei decenni i Millenials, i 30/40enni di oggi – e magari coniugarvi arte, cultura e l’enogastronomia d’eccellenza in quel mix di sapori e profumi unici della Sibaritide. Il nord est calabrese racchiude la grande bellezza del mare, della montagna, dell’architettura ed il profumo di storia ultramillenaria, in pochissimi chilometri.

Corigliano Rossano e la Sibaritide tra arte, storia, cultura e musica

Dalla spiaggia ai mille metri d’altitudine – e quindi alla Sila – in 20 minuti è un trip che pochi posti in Italia si possono permettere. In questo scenario, incastonati come i diamanti meriterebbero una visita, ad esempio, il Codex Purpureus Rossanensis – patrimonio dell’Umanità Unesco – le chiese bizantine ed uno dei castelli meglio conservati del sud Italia come l’antico maniero di Corigliano – risalente all’XI secolo – che dalla sua posizione domina il centro storico e la Piana di Sibari. Senza dimenticare il Parco archeologico ed il Museo della Sibaritide che narrano la storia di una delle più grandi colonie greche – Sybaris – ad un tiro di schioppo.

Potrebbe risultare un cocktail perfetto – abbiamo immaginato – per le famiglie o per le coppie che vogliono programmare il capodanno fuori casa, senza però migrare verso lidi lontanissimi.

Il soggiorno, ce n’è per tutti i gusti (e tutte le tasche)

Scandagliando i portali come Booking o Expedia, è facile trovare una sistemazione, per due, tre persone, una coppia o una famiglia con uno o due bambini – al momento – ancora con una buona disponibilità.

Alcune strutture sono già piene, altre lo saranno presto anche per via di quel turismo mordi e fuggi o last minute su cui tutti quelli che decideranno cosa fare a capodanno all’ultimo minuto si riverseranno.

Ascoltando anche il parere di qualche albergatore, in vista di Max Pezzali, non ci sono molte prenotazioni, anche se sui siti specializzati le stanze disponibili stanno iniziando terminare. Ci spiegano che sempre più spesso ci si riduce in prenotazioni dell’ultimo minuto o spesso si bypassano le grandi piattaforme, chiamando direttamente in hotel, per abbattere le commissioni.

Da 100 a 1000 euro

Le strutture alberghiere vere e proprie, magari consolidate nel tempo, a Corigliano Rossano non sono poi moltissime. In compenso non mancano masserie, B&B, agriturismi, appartamenti, resort anche di lusso dove è possibile soggiornare, molto spesso con la colazione inclusa.

A Rossano, ad esempio, negli “storici” hotel, due adulti ed un bambino, dal 30 dicembre all’1 gennaio – due notti – all’Hotel San Luca dimorano con 160 euro, in promozione ad hoc proprio per capodanno. L’Hotel Scigliano offre lo stesso pacchetto a 176 euro, l’Hotel Murano, in riva al mare, a 205 mentre all’Hotel Roscianum non vi è più disponibilità.

A Corigliano l’Hotel Miramare di Schiavonea ospita una famiglia di tre persone con 180 euro, il Santa Lucia con 154. Resort come Il Salice sono già indisponibili.

Insieme agli hotel, però, Corigliano Rossano offre una miriade di strutture ricettive. In bed&breakfast, si può passare – sempre nello stesso periodo e per una famiglia di tre persone – da 810 euro (su Expedia), 1.045 (su Boooking) per soggiornare in una residenza signorile nobiliare extra lusso, come Palazzo Cherubini (nel centro storico di Rossano) - alle 107 euro. Nel mezzo, le occasioni per tutte le tasche.

Per chi vorrebbe muoversi in comitiva – come ad esempio i più giovani – si può ancora prenotare un intero appartamento, anche con piscina, per quella stessa data e per sei persone, a partire da 470 euro.

Se il cerchio, invece, lo si vuole ampliare a tutta la Sibaritide, nel range rientra anche qualche resort, compresi quelli di superlusso – alcuni però d’inverno restano chiusi – del Cassanese, tra Marina e Laghi di Sibari e Villapiana… aspettando il pienone last minute.