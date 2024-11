Un Martedì Grasso di quelli che verranno ricordati per molto tempo a Nocera Terinese. Dopo diversi anni di stop, il Carnevale è tornato ed è stato uno spettacolo di colori, luci, balli e tanta gioia per i veri protagonisti della festa: i bambini. Nella giornata del 13 febbraio, prima nella popolosa frazione Campodorato e poi per le vie del centro storico, hanno sfilato in corteo quattro carri allegorici dei sei previsti: “A’ Combriccola” con la Famiglia Addams, “Gli Amici di Sempre” con Rino Gaetano, “I Ragazzi dell’Ammore” con I Pirati dei Caraibi e "Sconosciuta Compagnia" con Space Jam. Gli altri due, “Associazione Nocera nel Cuore” con Carro Animazione e “I Dannati” con Kung Fu Panda, non hanno preso parte al corteo per problemi logistici e di spazio.

Gli eventi sarebbero dovuti iniziare domenica 11 febbraio a Nocera Marina ma, purtroppo, a causa del maltempo la manifestazione non si è svolta. Domenica prossima, 18 febbraio, ci sarà l’atto conclusivo del Terina Carnival che, come da programma, si svolgerà su Viale Stazione a Nocera Marina a partire dalle 14. Tonando alla festa, tantissime le persone presenti che, insieme ai partecipanti al corteo, hanno letteralmente invaso il paese e con il calar della sera i carri illuminati ad hoc hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva. Durante la sfilata sono state eseguite, in diverse postazioni, delle coreografie dagli animatori dei carri allegorici con palesi riferimenti al tema dell'allestimento.

A fine serata il sindaco Saverio Russo ha dichiarato: «Siamo veramente fieri e orgogliosi di quanto i noceresi, in particolare i gruppi dei carristi, sono riusciti a realizzare anche in così poco tempo. L’amministrazione ritiene che queste manifestazioni siano di vitale importanza per una comunità che ha tanto da offrire. E questo è solo l’inizio di una serie d’eventi che animeranno Nocera nei diversi periodi dell’anno».