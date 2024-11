Un viaggio itinerante attraverso un colon gigante per parlare di prevenzione e corretta alimentazione. Un progetto del centro polispecialistico Vi.Gi. di Giuseppe Rosano

VIBO VALENTIA - E’ approdato anche a Vibo il “Colossal Tour”, l’originale progetto itinerante promosso dall’ospedale San Giuseppe di Milano per incuriosire, sensibilizzare ed informare il pubblico sulle varie patologie che interessano il colon. E per centrare l’obiettivo, gli organizzatori hanno pensato di realizzare un colon gigante che sta viaggiando in tutta Italia. Promotore dell’iniziativa, il centro polispecialistico VI.GI. del professore Giuseppe Rosano (nella foto il fondatore del centro, Vito Rosano) che ha spiegato l’importanza del progetto. Ad illustrare agli studenti delle quinte classi del Vibonese, le varie patologie correlate al colon, ci ha pensato il dottore Felice Casentino, primario gastroenterologo dell’Ospedale San Giuseppe di Milano.

