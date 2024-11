«In Calabria ci sono dei paesi davvero isolati, per raggiungere i quali occorre fare ore di autovettura, e magari si tratta di paesi con sei, settecento abitanti, dove la nostra Caserma dei carabinieri è forse l’unico presidio con cui lo Stato è presente in quelle realtà». Così il generale Pietro Salsano, comandante Legione carabinieri Calabria nel corso dell'ultima puntata di Piazza Parlamento.

«Pertanto, - ha proseguito Salsano - oltre alle attività consuete, che sono di prevenzione e repressione dei reati, c’è anche una capacità di ascolto, soprattutto in considerazione del fatto che molta gente va in Caserma semplicemente per esporre i propri problemi, la difficoltà a trovare un lavoro ai figli o delle situazioni sentimentali particolari, che non riescono ad affrontare. Quindi, c’è questa funzione, se vogliamo, di ascolto, che per noi è molto importante, perché ci fa sentire veramente utili alle persone. -Noi proviamo a porci come validi interlocutori di tutte le istituzioni e, in particolare, devo dire che con la Regione Calabria si è creato un buon clima: stiamo cercando di operare sia nelle materie ambientali, sia in materia antincendio e credo che tra pochi giorni sottoscriveremo un protocollo proprio per cercare di arginare la piaga degli incendi, che l’anno scorso ha creato non pochi danni in Calabria».

Ecco la puntata integrale disponibile su LaC Play.