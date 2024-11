Lo ha deciso il Governo su proposta del ministero dell'Interno che ha svolto un'accurata attività di indagine

ROMA - Su proposta del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Badolato, in provincia di Catanzaro. L'adozione del provvedimento, in base alla normativa antimafia, si e' resa necessaria - è scritto in un comunicato diffuso da Palazzo Chigi al termine della riunione - all'esito di approfonditi accertamenti che hanno constatato gravi forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata.