All’ordine del giorno il piano rifiuti e la modifica della legge sulle primarie istituzionali. Al vaglio dell’assemblea due proposte presentate da Mario Maiolo e Nicola Adamo

REGGIO CALABRIA - Il piano rifiuti e la modifica della legge sulle primarie istituzionali. Saranno questi i due principali argomenti all’ordine del giorno del consiglio regionale che il presidente Francesco Talarico ha convocato per giovedì prossimo alle ore 12. Test significativo per saggiare la tenuta stessa della maggioranza di centrodestra dopo le tensioni verificatesi in commissione sulla questione del riordino dei rifiuti.

Primarie, si riapre la partita. Attesa anche per un’altra modifica sulla quale dovrà pronunciarsi direttamente l’assemblea di Palazzo Campanella. Si tratta della legge istitutiva delle primarie. Due proposte presentate nell’ultima seduta dai consiglieri Mario Maiolo e Nicola Adamo che dovrebbero essere unificate. E se le modifiche dovessero ottenere il disco verde del consiglio regionale si riaprirebbe nuovamente la partita per lo svolgimento delle primarie per legge tramontate lo scorso 4 luglio. Non resta dunque che attendere giovedì per capire.