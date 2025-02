‘Denis - 18.11.89’, opera cinematografica del regista cosentino Francesco Gallo, ha conquistato il titolo di Miglior Cortometraggio-Documentario agli Hollywood Gold Awards, prestigioso festival cinematografico che premia il meglio della produzione indipendente internazionale.

La proiezione ufficiale si terrà presso il The Hudson Theatres di Los Angeles, situato sulla leggendaria Santa Monica Boulevard, portando oltreoceano la storia di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza scomparso in circostanze misteriose il 18 novembre 1989.

Visibilmente emozionato per il riconoscimento, il regista Francesco Gallo ha dichiarato: «Nei prossimi giorni la mecca del cinema si tingerà di rossoblù! Sono felice, come regista e come cosentino, che anche oltreoceano abbiano potuto conoscere in parte la storia del più lungo e doloroso giallo nella storia del calcio italiano. Un giallo che per 35 anni si è nascosto in un luogo paradossale della memoria collettiva trasformandosi in un grande rimosso regionale e nazionale».

«Questo importante traguardo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di diffusione internazionale della pellicola – si legge in una nota -, che con la sua forza narrativa e la sua carica emotiva sta contribuendo a mantenere viva la memoria di un caso ancora irrisolto».