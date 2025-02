È l’edizione limitata, cinquecento copie autografate di suo pugno andate sold out in pochissimo tempo sui portali di e-commerce. La noce, sulla cover, è in bianco e nero e l’Lp interno è blu dodger con centro in giallo sole. Parliamo dell’album “L’albero delle noci” di Dario Brunori, nella versione numerata, che su Ebay ha già quadruplicato il suo valore di partenza.

Se questa versione dell’album era disponibile in origine a 45,90, adesso diversi venditori la propongono dai duecento fino ai trecento euro sul famoso portale di Pierre Omidyar.

Ma non è solo “L’albero delle noci” ad aver ingolosito i buyer di Ebay, perché anche “Vol.1!”, l’album d’esordio del cantautore calabrese, arrivato terzo all’ultimo festival di Sanremo, in un’edizione – così è scritto – rara e sigillata, è offerto al pubblico alla modica cifra di 250 euro, mentre “Cip“, sempre sigillato e autografato, è venduto anche dai 150 ai 200 euro.