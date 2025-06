Nel cuore dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, l’Ambasciata italiana nei Paesi Bassi ospita l’“Italian Jewelry and Fashion Show”. Riflettori puntati sull’eccellenza artigianale campana e sulla presenza strategica del brand calabrese, ponte tra il Belpaese e i Paesi Bassi

Un soffio di eleganza e tradizione meridionale ha pervaso L'Aia, dove l'Ambasciata d'Italia nei Paesi Bassi ha ospitato un evento di grande rilievo: "Italian Jewelry and fashion show". In occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica Italiana, il Tarì e il Distretto Orafo Campano hanno portato in scena il meglio dell'alta gioielleria italiana, riscuotendo successo e tracciando nuove prospettive di collaborazione.

L'evento, realizzato con il prezioso contributo dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", ha avuto il suo culmine in un incantevole sfilata che ha visto sfilare creazioni di brand rappresentativi dell'eccellenza campana. Tra questi, nomi illustri come Gioielli Rovian, Luise Gioielli, Tessitore, Coscia, Idea Coral, I Gioielli del Sole, Aucella e Buonocore Gioielli hanno incantato gli oltre 400 ospiti presenti. Gli abiti, curati dagli atelier Apnoea e Sartoria Trama, hanno impreziosito ulteriormente un red carpet dove linee di gioielleria classica e contemporanea si sono alternate, celebrando il savoir-faire e la maestria della scuola campana del gioiello.

G.B. Spadafora Gioielli: Un "Padrone di Casa" all'Aia

Particolare risalto merita la partecipazione di G.B. Spadafora Gioielli. L'azienda, infatti, ha giocato un ruolo speciale, quasi da "padrone di casa", data la presenza del suo showroom a marchio G.B. Spadafora nella centralissima Denneweg, a pochi passi dall'Ambasciata italiana. Questa vicinanza strategica ha permesso al brand calabrese di consolidare ulteriormente la sua presenza sul mercato olandese, fungendo da anello di congiunzione tra le eccellenze del Made in Italy e il pubblico internazionale.

La soddisfazione e l'entusiasmo sono palpabili nelle parole di Monica Spadafora: "È stato per me un grande onore ricevere il presidente del Distretto Orafo Campano, Vincenzo Giannotti, nei nostri locali all'Aia. La sfilata non è stato solo un momento di fashion show, ma anche di altissimo valore culturale che ha consolidato il lavoro che porto avanti da anni, durante le mie presentazioni in giro per i Paesi Bassi, quando spiego che la vera anima del Made in Italy sono le piccole aziende, per lo più a conduzione familiare e con antiche tradizioni. Ecco, l'alta gioielleria meridionale è questo e tanto altro, e sono sicura che da questa iniziale collaborazione avremo modo di continuare a raccontare queste favole di eccellenza".

Le parole dell’ambasciatrice nel mondo di Spadafora Gioielli aprono a scenari futuri estremamente promettenti. L'incontro con il Presidente Vincenzo Giannotti del Distretto Orafo Campano non è stato solo un'occasione per ammirare le creazioni artigianali, ma un vero e proprio volano per nuove iniziative. La visione condivisa di valorizzare le piccole e medie imprese a conduzione familiare, custodi di antiche tradizioni e del vero spirito del Made in Italy, pone le basi per una sinergia profonda.

Questa prima collaborazione, potrebbe rappresentare il punto di partenza per progetti ambiziosi, espandendo l'influenza e la risonanza del distretto orafo campano sui mercati internazionali, a partire proprio dai Paesi Bassi, dove Spadafora Gioielli ha già piantato solide radici. La promozione congiunta dell'alta gioielleria del Sud Italia, ricca di storia, arte e innovazione, si prospetta come un percorso affascinante e ricco di opportunità.