Grande successo al Premio Taormina Gold 2024 tenutosi domenica 11 agosto al Teatro Antico per Claudio Greco. Un assaggio di Calabria con la cultura del territorio calabro e le influenze dei luoghi che hanno accompagnato lo stilista negli anni di carriera. Il fashion designer ha ricevuto il Premio Taormina Gold 2024.

Ad aprire la sfilata una giovanissima modella, oramai il piccolo portafortuna dello stilista. Maxi foulard si trasformano in abiti iconici grazie all’estro del fashion designer, sfilano paillettes, colori, tonalità di bianco e l’immancabile eleganza del nero, dapprima sulle note di In the Name of Love degli U2 poi di Imagine di John Lennon; un modo per lo stilista di mandare un messaggio di pace. Le modelle hanno infatti sfilato con un braccialetto in tessuto dai colori della pace e una candela in mano, un modo per portare simbolicamente una luce di speranza tra le bellezze del teatro Antico.

L’evento, presentato da Patrizia Pellegrino e Beppe Convertini, ha avuto come madrina l’attrice catanese Guia Jelo. Ospite d’eccezione tra i premiati: Violante Placido, per la sezione “cinema, teatro e spettacolo”.

«È un onore per me ricevere questo premio per la seconda volta, tornare in Sicilia è sempre una grande emozione e questo teatro riesce a sprigionare così tanta cultura e bellezza da lasciarmi sempre senza fiato», dichiara Greco.