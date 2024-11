La cerimonia dei nuovi ingressi si è svolta a Roma, diverse le personalità di spicco presenti. L'imprenditore calabrese: «Per me è un onore far parte di questa prestigiosa istituzione»

Si è tenuta il 18 maggio scorso, all’interno della suggestiva cornice del TH Roma Carpegna Palace Hotel di Roma, a due passi dalla Città del Vaticano, la celebrazione dei nuovi ingressi nella Nobile Accademia Internazionale Mauriziana presieduta da sua eminenza il cardinale Francesco Monterisi insieme a sua eccellenza l’arcivescovo Claudio Maria Celli.

L'evento ha visto la partecipazione e l’assegnazione del riconoscimento a diverse personalità di spicco. Tra i protagonisti della serata, a rappresentare la Calabria, l’imprenditore Roberto Gallo, fondatore del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina, che ha ricevuto la nomina a senatore accademico della Nobile Accademia Mauriziana, un prestigioso riconoscimento che rende valore alla sua persona e alla suo impegno per il business e il territorio.

Roberto Gallo ha espresso la sua gratitudine dichiarando: «Ringrazio di cuore il rettore presidente, il duca di Pontassieve Fabrizio Mechi, per questa meravigliosa opportunità». Ha, poi, aggiunto: «Ricevere questo tipo di riconoscimento è stato per me un onore, così come lo è far parte di questa prestigiosa istituzione», evidenziando come ricevere riconoscimenti di questo tipo lo spinga a dare sempre il meglio come persona e professionista.

Un pensiero comune a quello dell’arcivescovo Claudio Maria Celli, il quale, all’apertura della cerimonia è intervenuto facendo un’interessante riflessione sulla possibilità di salvare dalla deriva la nostra società, che «se non coltivata, appare come un deserto». Parole illuminanti, che ci ricordano che ogni gesto compiuto nel nostro lavoro quotidiano abbia un impatto sulla società e che ogni professione se svolta con consapevolezza e dedizione, può essere vista come un atto di arricchimento sociale.