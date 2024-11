Dopo il riacquisto delle quote da parte della Regione, la Sacal pronta a una nuova governance? Come cambiano gli assetti della società di gestione e, soprattutto, quali sono le prospettive dei tre aeroporti calabresi? Ne parleremo nel corso della puntata odierna di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Francesca Lagoteta in onda dalle 13 su LaC. Ospiti Nino Costantino, segretario generale Filt-Cgil Calabria, il prof. Francesco Russo ex assessore ai Trasporti e docente dell'Università di Reggio e Francesco Rocco Alfonsi, segretario nazionale Ugl Trasporti.

Dopo il tg delle 14, appuntamento alle 14.30 con Dopo la notizia, il programma condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. Ospite Antonio Cimino, Nidil Cgil. Con lui parleremo della difficile situazione dei navigator, che ieri sono scesi nuovamente in piazza per chiedere certezze sul loro futuro.