«Giorgia Meloni è stata molto brava in campagna elettorale, ma la sua credibilità si giocherà tutta sulla crisi energetica» ha detto Antonello Colosimo, giudice della Corte dei Conti ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda venerdì 7 ottobre.

«Probabilmente modificherà il reddito di cittadinanza, ma non penso che riuscirà ad eliminarlo. Il reddito di cittadinanza è sbagliato per come è stato concepito, ma bisogna aiutare chi resta indietro. Solo non deve essere un obolo per la vita, quei soldi devono portare dei risultati» - ha detto ancora Colosimo.

Dagli studi di LaCapitale, il giudice ha poi parlato di crisi energetica e Costituzione e ha commentato i risultati delle scorse elezioni con Alessandro Russo. «Il Partito democratico di oggi è un partito di carrieristi, legato alla poltrona. E questo il corpo elettorale lo accetta solo se le cose vanno bene. Ma quando deve affrontare una quotidianità difficile, di rincari e bollette altissime, quando c’è la guerra, la crisi climatica, la popolazione non può accettare che una classe dirigente si tenga i suoi privilegi e riceva uno stipendio per non dare nessun contributo alla collettività». Piazza Parlamento va in onda ogni mercoledì e venerdì alle 20 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TvSat e 820 Sky.

