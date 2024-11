«San Luca è conosciuto perché la 'ndrangheta in questa zona della Calabria ha ucciso il futuro, ma solo lo Stato può assicurare i diritti». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto incontrando gli studenti di San Luca in occasione della visita nella Locride del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

«Sono contento della presenza del ministro Valditara - ha aggiunto Occhiuto - che dimostra la presenza dello Stato in questi territori. La 'ndrangheta ha reso marcia una parte della nostra regione». Il presidente della Regione, poi, ha invitato i ragazzi a «scegliere sempre i modelli migliori».

«Oggi noi siamo qui con il ministro Valditara - ha sottolineato ancora il presidente della Regione - che ha fatto molto nei mesi scorsi e o ha fatto prima che si parlasse di Caivano. C'è infatti da tempo un progetto del ministro che prevede investimenti per il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. C'è necessità di investimenti per realizzare scuole più belle e più accoglienti. Ai ragazzi dico che siamo qui e che ci stiamo impegnando. Molto di più potete farlo voi studiando, solo così potrete rendere migliore il futuro della Calabria e studiando cercate di scegliere i modelli migliori. Noi, per parte nostra, siamo impegnati a creare le condizioni affinché lungo il vostro percorso voi possiate rimanere e realizzarvi in Calabria».