«Sono particolarmente felice della visita del presidente Rota, che rappresenta la seconda carica politico-istituzionale del Canada, e sono piacevolmente sorpreso e contento che parli l’italiano con la mia stessa inflessione cosentina perché, forse, abbiamo scoperto di avere anche qualche legame parentale. Fuori dalla Calabria ci sono tante storie che riguardano la Calabria. Il nostro compito è quello di avvicinare queste storie alle loro radici. Toronto, del resto, è la prima città al mondo per numero di calabresi presenti».

Lo ha detto Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che oggi ha dato il benvenuto in Calabria al presidente della Camera dei Comuni del Canada, Anthony Rota, accogliendolo a Catanzaro presso la Cittadella per un confronto istituzionale. Il presidente Rota è in Calabria dall’1 luglio per illustrare il progetto del Pnrr “Il Turismo delle Radici”, su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

«Con il presidente Rota - ha aggiunto Occhiuto - abbiamo parlato di potenziare l’offerta turistica in Calabria dal punto di vista dei servizi alberghieri e anche di attrarre investitori turistici che vogliono costruire strutture alberghiere nella nostra regione. In Canada ci sono tanti imprenditori che hanno storie di successo nelle istituzioni - come quella del presidente Rota - e nelle imprese che potrebbero essere interessati ad avviare attività imprenditoriali in Calabria. Partiamo da qui».

Il presidente Anthony Rota ha esaltato la straordinarietà della Calabria manifestato grande interesse e disponibilità ad avviare relazioni per creare ogni opportunità di sviluppo del turismo delle radici.

«È sempre molto importante - ha affermato Rota - sapere da dove veniamo e visitare, e vedere di persona, di che cosa parlavano, di quello che ci raccontavano i nostri genitori, i nostri nonni. Scoprire le nostre radici, e avere l’opportunità di ritornare nei luoghi delle proprie origini, è fondamentale per tutti i canadesi. In Canada esistono molte emigrazioni. Popoli provenienti da tutto il mondo. Io ho sempre detto: prendiamo tutto quello che di meglio il mondo ci può offrire e lo portiamo in Canada. Ho trovato una Calabria con grosse potenzialità che vorrei portare in Canada. Sono molto fiero delle mie radici».

Presenti all’incontro in Cittadella anche Carlotta Brullo, del Ministero degli Esteri, Saba Zarghami, componente dell’Ambasciata del Canada, Cristina Porcelli, coordinatrice regionale del progetto di promozione del “Turismo delle radici”, e la dirigente generale del Dipartimento regionale al Turismo, marketing territoriale e mobilità, Antonella Cauteruccio.