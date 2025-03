Una visita gradita ha reso senza dubbio speciale la giornata dei primi paesi che hanno avuto modo di ospitare Nita Shala, ambasciatrice del Kosovo che si intratterrà nella provincia cosentina, visitando così i paesi legati dalle origini albanesi.

Un legame forte è quello che resiste tra le varie comunità, non nuove a occasioni di confronto e ad accogliere sempre al meglio le istituzioni estere, confermando il proverbiale senso dell’accoglienza.

Non è un caso come ci siano, spesso e volentieri, le scolaresche ad accogliere gli ospiti stranieri per la prima volta in visita ai paesi di origine albanese. Nita Shala ha iniziato il suo tour partendo da Santa Sofia d’Epiro, dove è stata accolta all’interno del municipio locale e ha assistito anche alle esibizioni dei ragazzi che hanno intonato le canzoni della tradizione.

Il sindaco Daniele Atanasio Sisca, insieme alla sua maggioranza, ha fatto gli onori di casa, sottolineando come le visite istituzionali sono sempre ben gradite e funzionali a una piena accoglienza. Il primo cittadino ha ricordato come i premier dell’Albania e dello stesso Kosovo siano stati ospiti del paese, manifestando il loro pieno apprezzamento e ciò continuerà proprio con un futuro gemellaggio (con Mitrovica, città di circa 70mila abitanti nel nord Kosovo) a cementare ancora di più i rapporti sociali.

D’altro canto, anche la stessa ambasciatrice Shala era visivamente colpita dall’accoglienza ricevuta nel paese sofioto. Ha visitato il museo del costume albanese e la chiesa di Sant’Atanasio, per poi spostarsi nelle comunità limitrofe come San Demetrio Corone, Vaccarizzo e San Cosmo, registrando il vivo apprezzamento dei cittadini che hanno continuato a conoscere meglio un’ambasciatrice molto stimata anche per il suo percorso professionale.

Il tour di visite, che è stato praticamente definito nel fine settimana e quindi con poco preavviso, proseguirà poi con un calendario articolato, che toccherà prima alcune comunità di origini albanesi alle sponde del Pollino, come nel caso di Firmo, Lungro, San Basile, Acquaformosa e Frascineto, poi toccherà altri territori come Cerzeto e Falconara ricevere questa piacevole visita.