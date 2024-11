Le avverse condizioni atmosferiche hanno fermato la prima sfilata, rinviata a domenica 18 febbraio ma non la festa del Carnevale di Castrovillari, 66esima edizione. Una decisione, sottolineano gli organizzatori, sofferta ma dovuta. La Protezione civile aveva diramato, alle 11 di ieri, l’allerta meteo e quindi la Pro Loco, ente organizzatore dell’evento, in sinergia con l'amministrazione comunale, ha rinviato alla prossima domenica la prima sfilata come pure la “Parata della Gioia”; resta confermata, invece, la sfilata di martedì 13 febbraio.

Il tempo inclemente però non ha fermato la festa e di scena non sono state la piazza e le strade ma il Pala Organtino, la tensostruttura allestita nell'area mercatale, grazie alla collaborazione con l’associazione Unav spettacoli viaggianti sezione Calabria e sezione circhi del presidente Riccardo Germinario dove si tengono gli spettacoli al chiuso. Quest’anno inoltre è stata installata anche una pista di ghiaccio.

La mattinata è iniziata con il Carnevale dei bambini con il concerto di Silvia Alibrandi, attrice-cantante, che ha interpretato il ruolo di Margot Frank nello spettacolo “Anna Frank il musical" e lo scorso anno, diretta da Alessio Inturri nel ruolo di Anna in “Closer”. Ed ancora balli con la maestra Brunella Musmanno e Rosario Rummolo. Poi musica no stop fino a notte inoltrata con il Festival del Folklore, il concerto dei “Castrum” quello dei Taranta Nova fino ad arrivare alla tradizionale Festa in maschera.

Gli altri appuntamenti

Lunedì 12 febbraio in piazza Municipio concerto di Calabria Sona e a seguire, al Pala Organtino, il Gran Galà del Folklore dedicato al maestro Otello Profazio. In scena i gruppi provenienti da: Albania, Serbia, Italia con Sicilia, Puglia e Calabria. Presente naturalmente il Gruppo ospitante la kermesse, la Pro Loco con i veterani e i Piccoli.

Martedì 13 febbraio si inizierà alle 15 con la sfilata dei gruppi mascherati, carri allegorici e gruppi folklorici. Vedremo sfilare gli abiti che in questi mesi sono stati realizzati nei laboratori delle scuole e nelle case dei cittadini. Per loro sarà il primo banco di prova e sarà una giuria tecnica e una popolare (attraverso la Lotteria del Carnevale), a stilare la prima classifica che si andrà a sommare a quella di domenica 18 febbraio. Felicità, spensieratezza e voglia di divertirsi e mascherarsi, non solo per i castrovillaresi ma anche per i tantissimi turisti che verranno dalle diverse regioni d’Italia, lo scorso anno si è raggiunta quota 100mila, nei giorni dell’evento.

Tutto questo, grazie alla Pro Loco, ente organizzatore dell’evento, al presidente Eugenio Iannelli e al direttore artistico, Gerardo Bonifati, che hanno lavorato tanto affinché il Carnevale di Castrovillari conquistasse uno spazio sempre più importante non solo tra i Carnevali della Calabria, ma di quelli di tutta l’Italia, rientrando tra i 10 più importanti, testimoniato dal Touring Club.