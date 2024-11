Previsioni confermate. Piogge, temporali, vento forte e allagamenti stanno mettendo in ginocchio la nostra regione. Paura a Mendicino dove un grosso albero è caduto nel giardino di un fabbricato ferendo una donna

COSENZA – I meteorologi questa volta non si sbagliavano. Le previsioni erano esatte. Addio all’estate e benvenuto all’autunno, che somiglia di più all’inverno in alcune zone d’Italia. Da 12 ore piove ormai ininterrottamente anche in Calabria. Addirittura una tromba d'aria originata in mare si è abbattuta su Diamante, località turistica in provincia di Cosenza. A causa del forte vento alcuni tetti sono stati scoperchiati e alcuni alberi sradicati. Danneggiate anche vetture in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato una ricognizione per valutare l'entità dei danni. Nessun ferito. Il maltempo delle ultime ore ha anche determinato una riduzione repentina delle temperature dal Pollino allo Stretto.

Tragedia sfiorata. Una donna è rimasta ferita in modo non grave a Mendicino, alle porte di Cosenza, per la caduta di un albero provocata dal maltempo. L'albero a causa della pioggia e del forte vento è stato sradicato dal terreno ed è finito sulla donna che si trovava nella traiettoria di caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cosenza che hanno estratto la donna, che ha riportato una ferita all'anca, e l'hanno accompagnata in ospedale. Le precipitazioni intense e improvvise delle ultime ore, accompagnate da forti raffiche di vento, hanno provocato altre cadute di alberi e allagamenti in diverse altre zone della provincia di Cosenza. Disagi anche nel catanzarese e nel vibonese. (ab)