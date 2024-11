Il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli, della Lega, sarà in Calabria da domani al 2 aprile per una visita con varie tappe nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. Domani l'esponente del governo Meloni sarà in visita istituzionale alla Cittadella regionale a Catanzaro, a seguire una conferenza stampa. Nel pomeriggio, parteciperà ad un incontro con tutte le associazioni e i rappresentanti delle amministrazioni locali nella Sala consiliare del Comune di Lamezia Terme.

Sabato mattina visita a Cicala per un incontro con il sindaco Alessandro Falvo e per l’inaugurazione di CasaPaese, la struttura per demenze dell'associazione Ra.Gi. Nel pomeriggio a Reggio Calabria il ministro Locatelli parteciperà ad un incontro all'Accademia delle Belle Arti. La domenica mattina visita alla "Fondazione Marino per l'Autismo Onlus" di Melito Porto Salvo e, successivamente, incontro con il sindaco Tommaso Iaria e l'amministrazione comunale di Condofuri.

«Si tratta di un momento di incontro e conoscenza - afferma il commissario regionale della Lega Giacomo Francesco Saccomanno - per consentire al ministro di rendersi conto delle condizioni della nostra regione e per iniziare un percorso nuovo e virtuoso, essendoci tanti bisogni che si sono accumulati in oltre trent'anni di quasi totale disinteresse. Vi è necessità che in Calabria - aggiunge Saccomanno - si inizi a lavorare concretamente e si crei una indispensabile rete che metta assieme il sociale con le strutture pubbliche al fine di sostenere, nel migliore dei modi, i diversamente abili e tutelare i loro diritti, spesso ignorati o ancor più calpestati. La Lega farà di tutto per stare assieme e sostenere un percorso adeguato per i tanti fratelli che devono essere garantiti e ai quali bisogna dare appoggio e tutela».