Valeria Fedeli intervenendo a margine dell’iniziativa in programma nel capoluogo di Regione: «Siamo molto attenti all’inflazione scolastica e al rapporto scuola-lavoro che dovrebbe funzionare anche al Sud»

È stato presentato questa mattina nella sede del liceo scientifico “Fermi” di Catanzaro Lido il manifesto programmatico di lancio della Comunità educante in Calabria. Il progetto si propone di contrastare in modo efficace la dispersione scolastica e il preoccupante fenomeno dei Neet che proprio in Calabria raggiunge percentuali altissime.

“Questa è una buona pratica” ha esordito durante il suo intervento la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli. “Quello che oggi state avviando corrisponde molto di più a uno dei 17 obiettivi inseriti dall’Onu nell’agenda per lo sviluppo sostenibile. Finalmente si identifica l’istruzione di qualità come punto fondamentale orientato all’inclusione. Un punto di partenza rilevante per innescare e rafforzare il sistema economico meridionale. Intendo dire che se l’obiettivo è far crescere la Calabria contrastando le agenzie negative o l’assenza di risposte economiche di qualità in termini di occupazione la strada da percorrere è esattamente quella di mettere al centro il valore educativo della scuola e dell’istruzione a tutti i livelli”.

“L’evento di oggi – ha chiarito l’assessore regionale all’Istruzione Federica Roccisano – è importante per i giovani calabresi e per le realtà che quotidianamente lavorano con loro dalle scuole al mondo del sociale. Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di costruire un percorso comune di concertazione e di costruzione della Comunità Educante in Calabria. La presenza della ministra Fedeli ha impreziosito il percorso fatto e il risultato raggiunto, caricandoci di ancora maggiore responsabilità per una migliore efficacia del funzionamento della Comunità e per dare migliori risposte per i giovani calabresi che sono e saranno sempre il capitale più prezioso della nostra Regione”.

Luana Costa