Torna in Calabria il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Sarà in Prefettura a Catanzaro dove sottoscriverà il protocollo Nue 112 (rappresenta un modello per la gestione delle chiamate di emergenza realizzato in attuazione della normativa Ue). In collegamento per Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC, ci sarà Agostino Pantano. Parleremo anche del caso Guardavalle: il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso degli amministratori annullando il decreto di scioglimento del 23 marzo 2021. In collegamento ci sarà l'avvocato Giuseppe Pitaro.

Dopo il tg delle 14, parleremo invece nuovamente di Covid. Ospiti del direttore Pier Paolo Cambareri Ludovico Abenavoli – docente Università Magna Graecia e Francesco Branda, Analista Unical. Ospite in studio: Francesco Rende, giornalista LaC News24.