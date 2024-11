In occasione della Festa dell’Accoglienza che sancisce l’ingresso dei primi ospiti nella CasaPaese di Cicala, ad affiancare la presidente dell’associazione Ra.Gi. nonché ideatrice

della residenza per persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative, Elena Sodano, ci sarà il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. L'appuntamento è in programma per sabato primo aprile.

La giornata celebrerà un traguardo importante per il team della Ra.Gi., ma soprattutto un nuovo percorso di vita per lem persone affette da demenza e per l’intero territorio calabrese e vedrà la presenza di numerosi esponenti istituzionali, tra cui: il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, la senatrice Tilde Minasi, l’assessore regionale alle Politiche sociali, Emma Staine, la Garante regionale della Salute, Anna Maria Stanganelli, il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile, i sindaci di vari Comuni del catanzarese, l’arcivescovo di Catanzaro- Squillace mons. Claudio Maniago, e le autorità militari.

L’evento, che ha il patrocinio del gruppo Diemmecom LaC avrà inizio alle ore 10 presso la sede di CasaPaese, in via Immacolata, a Cicala.