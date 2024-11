All'evento di sabato ci saranno anche: la presidente della commissione antimafia Bindi, il sottosegretario Migliore e il comandante dell'Arma, Del Sette

Ci sarà anche il ministro dell'Interno, Marco Minniti, all'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto di Reggio Calabria, in programma sabato prossimo alla scuola allievi carabinieri "Fava-Garofalo".





Lo ha comunicato il presidente della Corte d'Appello, Luciano Gerardis, nel corso di una conferenza stampa convocata questa mattina nella sala verde del palazzo di giustizia di piazza Castello. Alla cerimonia saranno presenti anche la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, il sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore, il magistrato Luca Palamara in rappresentanza del Csm e, infine, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette.





Cambia, dunque, la location dell'annuale appuntamento giudiziario. Non più l'aula della Corte d'assise d'Appello di Reggio Calabria, ma la scuola allievi Carabinieri. Ciò allo scopo di garantire la massima sicurezza ed un'adeguata capienza, anche in considerazione del parterre di autorità nazionali.





L'altra grande novità, voluta fortemente da Gerardis, è prevista nella giornata di venerdì, quando, all'auditorium "Versace" del Cedir, ci sarà un'assemblea aperta al mondo associativo, in cui i diversi rappresentanti potranno intervenire - in modo programmato - su tutte le tematiche riguardanti l'affermazione della giustizia, specie per la categorie più deboli. Sarà un momento di ascolto e condivisione, in attesa dell'evento di sabato. C'è infatti grande curiosità attorno alla relazione del presidente Gerardis, che ha già dimostrato di voler dare una sterzata decisa a tutto il distretto di Reggio Calabria.

