Incontro in Vaticano. Verranno consegnati domani ai Padri Paolini di Polonia a Crotone nel corso di una solenne concelebrazione

Papa Francesco ha benedetto i diademi realizzati dal maestro orafo crotonese Michele Affidato per la Madonna Nera di Polonia che verranno consegnati domani ai Padri Paolini di Polonia a Crotone nel corso di una solenne concelebrazione. Affidato era a Roma con mons. Pancrazio Limina, presidente del Capitolo della Cattedrale di Crotone. Insieme al priore del Monastero di Jasna Gora, padre Marian Waligóra e a padre Michal Legan dell'Università Pontificia Giovanni Paolo II di Cracovia, sono stati ricevuti dal Santo Padre.



Nel corso dell'incontro Affidato ha detto al Papa che non solo ha firmato i nuovi diademi con cui verrà incoronata nuovamente la Vergine polacca a 300 anni dall'incoronazione del 1717 ma che vive questo evento anche come fedele dell'Arcidiocesi di Crotone-S.Severina, nella cui competenza ricade il Santuario di Maria di Capocolonna destinato al gemellaggio con quello di Czestochowa. Il Papa ha risposto ad Affidato con parole di lode e di incoraggiamento. (Ansa)