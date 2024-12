La notizia diffusa dal giornale australiano Globo senza conferma dalle autorità locali. Sbarcato in Sudamerica nel 1926 a 8 anni, l’antenato avrebbe aperto un negozio di frutta e verdura

Nipoti del calabrese Francesco "Ciccio" Milei, il presidente dell'Argentina Javier e la segretaria generale della presidenza, la sorella Karina Milei, avrebbero ottenuto la cittadinanza italiana. Lo scrive la redazione argentina del giornale australiano Il Globo citando fonti a conoscenza del tema, sin qui però senza nessuna conferma dalle autorità locali.

La notizia, segnala la testata, potrebbe essere svelata alla vigilia dell'arrivo di Milei in Italia, atteso a un bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e ospite d'onore del convegno annuale di Fratelli d'Italia, partito dal nome doppiamente significativo in questo caso.

Milei, che non ha mai sin qui fatto riferimenti a un possibile passaporto tricolore, non sarebbe il primo capo di Stato argentino ad avere la cittadinanza italiana, ma avrebbe il record di averla ottenuta durante il mandato. Sbarcato nel 1926 in Argentina, all'età di otto anni, Ciccio Milei pare abbia aperto da adulto un negozio di frutta e verdura.