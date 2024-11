Vibo Marina si conferma meta dei vip. Dopo la soubrette Carmen Russo che pochi giorni fa è stata immortalata da alcuni bagnanti mentre faceva un bagno nelle acque della cittadina turistica del vibonese, ieri in città è stato avvistato un altro personaggio noto: Luigi De Laurentis.

Il presidente del Napoli calcio e produttore cinematografico ha infatti trascorso una giornata a Vibo Marina. La sua presenza non è passata inosservata. Dopo avere preso un caffè in un bar della città e acquistato prodotti tipici locali in un market della zona, tra selfie e autografi, ha trascorso la serata al Me Restaurant di Pizzo dello chef stellato Giuseppe Romano. De Laurentis, accompagnato dalla moglie e alcuni amici, ha apprezzato la cucina tipica calabrese preparata dallo chef e da sua moglie Eleonora, rimanendo particolarmente colpito dallo zibibbo prodotto nelle cantine di Francavilla Angitola da Giovanni Benvenuto. Il presidente del Napoli calcio si è messo in contatto con Giovanni Benvenuto per l’acquisto di una fornitura del vino Zibibbo Igp. «La presenza nel nostro ristorante dell’imprenditore Luigi De Laurentis è stata per noi motivo di orgoglio», ha affermato chef Giuseppe Romano. Una vetrina importante per il Vibonese che oltre alle bellezze paesaggistiche inizia a farsi apprezzare per i prodotti dell’enogastronomia.