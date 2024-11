«Vi ringrazio vivamente per quanto avete fatto e state continuando a fare nella difesa dell'identità albanese. Ci state insegnando, più di chiunque altro, come si difendono, si tutelano e, soprattutto, si sviluppano, la lingua, le nostre tradizioni e la nostra cultura. Continuate ad andare avanti così». Lo ha detto il Presidente della Repubblica d'Albania, Bajran Begaj nel corso della sua visita, la prima di un Capo di Stato albanese nel piccolo comune del Cosentino di origini arbëresh.

Begaj è in Calabria per una quattro giorni che prevede una serie di tappe sia nel Cosentino che nel Crotonese, nei paesi dell'Arbëria calabrese. Qui è stato accolto dal sindaco, Gennaro Capparelli, dall'intera amministrazione e dalla comunità di Acquaformosa.

«L'intesa instaurata con la Regione Calabria - ha detto il Presidente albanese - è più che ottima a tutti i livelli. Il nostro obiettivo è quello di intensificare tutti i rapporti e, in special modo, quelli culturali».

«Oggi per la nostra comunità - ha detto il sindaco di Acquaformosa, Gennaro Capparelli - è una giornata speciale perché per la prima volta ospitiamo il Presidente della Repubblica dell'Albania. Questa visita, cosi come le altre visite che ci sono state negli altri comuni arbëreshë, sta a significare il legame fortissimo che ancora lega la nostra madrepatria, l'Albania, con tutte le comunità arbëreshe. Ci aiutano sicuramente queste visite a mantenere sempre più vivi gli usi, i costumi e anche la lingua arbëreshe».

«Al presidente Begaj ho chiesto - ha aggiunto Capparelli - di starci vicino, di aiutarci nelle nostre problematiche. Ho chiesto al presidente di mettere sul piatto della bilancia, quando si troverà a trattare alcune questioni con il governo italiano, il riconoscimento della tutela delle minoranze arbëreshe». Anche per la presidente della Pro Loco di Acquaformosa, Sara Cordoano, la giornata di oggi è stata «una giornata storica che dimostra il legame tra le comunità arbëreshe e l'Albania».