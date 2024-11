«Per l’impegno, di tutta una vita, a favore dell’inclusione sociale attraverso una rete di volontariato che si occupa di individuare percorsi di recupero per persone in grave difficoltà».

Con questa motivazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a designa don Giacomo Panizza l’ onorificenza di Commendatore della Repubblica. La cerimonia si terrà al Quirinale il prossimo 24 marzo.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.