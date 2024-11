Avvicendamento alla guida della polizia di Stato. Il commiato del dirigente rivolto agli agenti e alla cittadinanza

Dopo 3 anni, il 26 aprile prossimo Luigi Liguori lascerà la direzione della Questura di Cosenza. A succedergli sarà il dirigente superiore Giancarlo Conticchio, 55 anni, originario di Gravina di Puglia, già dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise e direttore della scuola allievi agenti di Vibo Valentia.

Nel lasciare l’incarico di Questore Liguori ha indirizzato a tutto il personale della Polizia di Stato in servizio e a tutti i cittadini un messaggio di commiato: «Nel momento in cui sto per lasciare la bellissima città e provincia di Cosenza – ha scritto Liguori in una nota - rivolgo un saluto affettuoso a tutti e ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di essere al servizio di questi “agenti” e di tutta la comunità.

Spero, con la mia condotta pubblica e privata, di lasciare un buon ricordo ed un patrimonio di prassi amministrativa che ha sempre, dico sempre ed a qualsiasi costo, anteposto gli interessi generali a quelli singoli, sia nella conduzione dell’Ufficio nel delicato settore delle autorizzazioni e licenze di polizia che nella gestione tecnica dell’ordine pubblico.

Ai miei funzionari ed a tutti gli operatori di poliza l’abbraccio ideale e l’invito a continuare a migliorare costantemente l’efficienza dei servizi nell’esclusivo interesse di tutti i cittadini».

Salvatore Bruno