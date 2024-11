I luoghi raccontano emozioni, storie e tradizioni. Per la terza volta la bellezza della Galleria del Cardinale a Roma è stata cornice di una meravigliosa cena di fine anno organizzata dalla Fondazione Magna Grecia raccontata nello speciale de LaCapitale.

La Magna Grecia è da sempre la culla della nostra cultura: il Mezzogiorno è il centro propulsore del Mediterraneo e porta con sé il segno di antichi luoghi e tradizioni. La Magna Grecia non è solo un luogo geografico ma un concetto. Un concetto storico e culturale che anima il lavoro continuo della Fondazione.

Tante le personalità presenti: politici, registi, uomini di cultura uniti nel segno di una rinascita del Sud. Il Mezzogiorno ha bisogno di ricordarsi le proprie radici, di riprendere il proprio cammino verso un riscatto. Non bisogna restare legati alle problematiche ancestrali del Sud, bisogna uscire da questi costrutti mentali e capire che ci sono le competenze per cominciare un processo di riscatto e rinascita. La Magna Grecia deve tornare ad essere un punto nevralgico del Mediterraneo e culla di cultura, com’è sempre stata.

«La Fondazione è una goccia nel mare delle necessità, la struttura sociale deve essere operosa, la gente del sud deve associarsi per uno scopo comune» - dice Nino Foti presidente della Fondazione Magna Grecia, l’associazionismo deve essere sentito, solo così il sud potrà avere le sue rivalse.

«Noi vogliamo essere la goccia che scava la roccia» chiarisce Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione: «Riteniamo che spiegare le nostre radici e far innamorare gli italiani della Magna Grecia sia un modo per riconsiderare la fortuna del Mezzogiorno nel nostro paese».

«L’attività di ricerca e studio e il sostegno alle iniziative dei comuni del Mezzogiorno, sono tra i nostri punti principali» - dice Antonello Colosimo, giudice della Corte dei Conti: «Sono convinto che il 2023 sarà l’anno della ripresa del Mezzogiorno, sicuramente si cominceranno a sentire gli effetti del Pnrr, del resto se riparte il Mezzogiorno riparte l’Italia».

Scriveva il grande Gino Gullace: “Vogliamo ritrovare la Magna Grecia non come contemplatori curiosi e passivi di un lontanissimo passato ma cercare in essa stimoli e ispirazioni per migliorare noi stessi e il mondo in cui viviamo”.

