La squadra destinerà metà dell’incasso della gara di domenica contro il Gragnano alla campagna di finanziamento per la ricerca sulle malattie genetiche rare

Essere al fianco di chi ha bisogno. Questo è lo slogan del Rende calcio che scende in campo per sostenere la Fondazione Telethon, più che mai "?presente", destinando metà dell’incasso della gara di domenica contro il Gragnano alla campagna di finanziamento per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Il presidente Fabio Coscarella, da sempre sensibile ad ogni tipo di iniziativa benefica, insieme alla responsabile provinciale Paola Tripicchio terranno a battesimo questo evento eccezionale e nell’intervallo della partita verrà consegnata la somma raccolta.



Per l’occasione le due squadre all’ingresso in campo avranno al collo la sciarpa bianca di Telethon e saranno accompagnate dai bambini della scuola calcio che indosseranno una maglia con impresso il numero 45510 dedicato alla donazione diretta.