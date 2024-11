Nel fervore delle serate del Festival di Sanremo 2024, c'è un piatto che sta rubando la scena alle canzoni sui tavoli dei ristoranti di Piazza Bresca, la rinomata piazzetta dove i vip si rifugiano per gustare le prelibatezze culinarie dopo le esibizioni sul palco del teatro Ariston. Si tratta del risotto "Nel Blu Dipinto di Blu", ispirato al celebre successo di Domenico Modugno e capace di incantare i palati più esigenti.

Questo piatto, creato dall’ingegno di Paride Roberti, giovane chef visionario e appassionato di musica italiana, è un'interpretazione culinaria della melodia che ha conquistato generazioni. La sua presentazione azzurra, ottenuta con l'utilizzo di Blue Curacao, evoca l'immagine di un cielo sereno che si riflette nel mare, mentre il sapore unico della vodka conferisce un tocco di eleganza e raffinatezza.

La ricetta del risotto "Nel Blu Dipinto di Blu" è un equilibrio perfetto di ingredienti selezionati con cura e sapientemente combinati per creare un'esperienza gastronomica senza pari. In una pentola, la cipolla si trasforma in un soffritto profumato, mentre il riso Carnaroli viene tostato leggermente per rilasciare i suoi aromi. Poi, la magia avviene: la vodka viene sfumata, il brodo vegetale caldo viene aggiunto gradualmente e il riso assorbe lentamente i sapori, fino a raggiungere la cottura perfetta.

Ma il vero colpo di genio è l'aggiunta del Blue Curacao, che trasforma il risotto in un'opera d'arte culinaria, imitando il colore del cielo che si mescola con il mare. Una volta cotto, il risotto viene mantecato con burro, regolato di sale e pepe per ottenere la giusta intensità di sapori.

Il tocco finale è una generosa porzione di caviale - ovviamente blu - che aggiunge una nota di lusso e sofisticazione al piatto. Guarnito con prezzemolo fresco, il risotto "Nel Blu Dipinto di Blu" è pronto per conquistare anche i palati più raffinati tanto che verrà sicuramente servito a John Travolta e Russel Crowe.

In un connubio unico di sapori, questo piatto offre un'esperienza gastronomica indimenticabile, che celebra la musica, la cultura e la tradizione italiana. È un inno alla creatività e all'innovazione culinaria, che si fonde armoniosamente con lo spirito festoso del Festival di Sanremo.

Per coloro che desiderano vivere un'esperienza culinaria straordinaria durante il Festival di Sanremo, il risotto "Nel Blu Dipinto di Blu" è una scelta imperdibile. Una delizia per gli occhi e per il palato, questo piatto promette di trasportare i commensali in un viaggio sensoriale attraverso i sapori e i colori della bella Italia. Ecco quindi la ricetta per chi desidera provare a replicare questo capolavoro culinario a casa propria, magari per festeggiare in compagnia la finale del festival 2024.

"Nel Blu Dipinto di Blu" - Risotto all'azzurro con crema di vodka, blue curacao e caviale

Ingredienti:

• Riso Carnaroli

• Blue Curacao

• Vodka

• Brodo vegetale

• Burro

• Cipolla

• Caviale blu

• Sale e pepe

• Prezzemolo (per guarnire)

Preparazione:

1. In una pentola, soffriggere la cipolla in un po' di burro fino a quando diventa trasparente.

2. Aggiungere il riso e tostarlo leggermente.

3. Sfumare con una generosa dose di vodka.

4. Aggiungere gradualmente il brodo vegetale caldo, mescolando continuamente fino a cottura.

5. Quando il risotto è quasi pronto, aggiungere il Blue Curacao per dare il tocco "azzurro".

6. Mantecare il risotto con burro abbondante, regolare di sale e pepe.

7. Servire il risotto su piatti individuali, aggiungendo una generosa porzione di caviale blu.

8. Guarnire con prezzemolo fresco.

Con questa ricetta, è possibile portare il gusto e lo spirito del Festival di Sanremo direttamente sulla propria tavola, creando un'esperienza culinaria indimenticabile che lascerà tutti a bocca aperta. Buon appetito e viva la musica italiana!