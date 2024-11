Il ritorno delle processioni: tra fede e tradizione. Sono questi i temi della puntata odierna di Prima della notizia, in onda alle ore 13 su LaC Tv. Al centro l’avvicinarsi della Pasqua: come la Chiesa, i fedeli e le comunità si preparano ai rituali di massa bloccati da due anni di pandemia. Conduce Francesca Lagoteta, ospiti: l’arcivescovo metropolita di Cosenza- Bisignano, Mons. Francescantonio Nolè; don Francesco Lauria, parroco Cetraro San Benedetto Abate; il referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro, don Pino Demasi e padre Luciano Santarelli, docente di Teologia Morale. In studio anche il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo e in collegamento il giornalista e scrittore Franco Laratta.

Alle ore 14:30, al termine del Tg, in onda Dopo la notizia con il direttore di LaCnews24.it Pier Paolo Cambareri. Si discuterà di Medicina d'urgenza con Sinisbaldo Iemboli, medicio e segretario regionale Simi.

L'informazione live di LaC News24 a partire dalle 13 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, 411 di TivùSat, 820 di Sky e LaCSat.