Il turismo torna protagonista in Italia. Dopo due anni di enormi difficoltà e restrizioni dovute alla pandemia di covid-19, il nostro Paese e Roma in particolare hanno ripreso ad accogliere visitatori interni ed esterni. In attesa dei dati di afflusso ufficiali, si osserva già ad occhio nudo come le strade e i punti d’interesse della Città Eterna siano tornati gremiti di turisti. La redazione de LaCapitale è andata fra di loro, incontrando anche gli operatori del settore, per capire se sia davvero tornata la normalità. Lo Speciale “Tourism is coming Rome” a cura di Matteo Occhiuto andrà in onda questa sera alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.