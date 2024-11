Splende il sole sul futuro del sistema termale calabrese. E crescono le aspettative degli operatori di settore al pari dei tantissimi utenti del comparto. Da qualche anno, la Rete delle Terme storiche di Calabria presieduta da Domenico Lione, con il supporto della Regione Calabria, è riuscita a innescare meccanismi virtuosi di collaborazione che stanno dando, ora, frutti tangibili: non più contrapposizioni tra imprese e istituzioni, ma sinergia nei comuni interessi di rafforzare la proposta sanitaria regionale favorendo sviluppo anche economico e sociale non soltanto dei territori in cui le preziose terme sono state allocate da madre natura. Di questo si è parlato oggi a Dentro la Notizia, il format condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio proprio Lione, che è anche l’amministratore unico della Terme di Galatro, nel Reggino, una delle realtà in crescita e ormai diventata un punto di riferimento non soltanto per l’area sud della Calabria ma per l’intera regione. In collegamento con l’inviata Rossella Galati, la direttrice sanitaria della struttura Concetta Delfino e il sindaco di Galatro, Sandro Sorbara. Una vera e propria puntata di servizio per i potenziali utenti della struttura, giovani e anziani, interessati a intraprendere un percorso di prevenzione o cura delle patologie respiratorie o reumatiche che è possibile non solo alleviare ma in molti casi risolvere.

E il confronto in studio è stato interessante sotto molteplici punti di vista: quello strettamente scientifico e medico ma anche quello sociale, economico e turistico. Su un punto ha insistito infatti il presidente Lione, lasciando al personale medico gli aspetti tecnici legati ai benefici del termalismo calabrese. E cioè sulla possibilità, attraverso le terme che ora funzionano bene nel sistema di rete regionale, di allungare anche la stagione turistica che rappresenta la vera sfida della governance regionale: il termalismo può portare turisti in Calabria a scapito delle regioni del Nord. Un dato che non è affatto utopico visto che il sindaco Sorbara, in diretta, ha spiegato come si stiano relazionando alla struttura utenti provenienti dal Nord Italia.

Ecco, una sfida che sembra già vinta anche grazie alla strategia messa in campo: coinvolgere nel progetto di rilancio delle Terme di Galatro anche l’Università Magna Graecia di Catanzaro, che porterà nella struttura specializzandi o specialisti intenzionati a condurre ricerche scientifiche. Un sistema integrato di relazioni e sistemi in rete che conduce a un solo obiettivo: dimostrare che anche in Calabria è possibile costruire e ricostruire a vantaggio non dei singoli ma della collettività.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.