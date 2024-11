Domenica 12 marzo, a partire dalle ore 11.00, si terrà l’evento “Pranzo in rosso” organizzato dal Club Ferrari di Catanzaro in collaborazione con le Cantine Morrone Vini Stragolia.

Quella che è stata definita una “passeggiata di inizio primavera” vedrà i soci del club arrivare con i loro bolidi alle Officine 109 di Lamezia Terme dove sarà possibile assaporare le prelibatezze proposte nel menù del locale e degustare i vini dell’azienda agricola calabrese. Promotore ed organizzatore dell’evento il responsabile dell’ufficio commerciale e marketing della cantina, dottor Giovanni Mastroianni, che è anche la figura che si occupa della rete vendita. La manifestazione sarà l’occasione per annunciare la partnership tra il Club Ferrari, rappresentato dal presidente Mimmo Tiriolo, e l’azienda agricola del titolare Davide Morrone.

Scuderia Ferrari Club Catanzaro

Il club nasce nel lontano 1985 ricevendo direttamente dall'Ingegner Enzo Ferrari lo status di club ufficiale. Negli ultimi dieci anni lo Scuderia Ferrari Club Catanzaro si è contraddistinto per i numeri record di iscritti piazzandosi sempre nella top ten nella speciale classifica stilata dalla stessa Ferrari, nel 2022 il club, con 515, sale sul podio piazzandosi in terza posizione a livello mondiale nella particolare graduatoria.

Azienda agricola Morrone Davide-Cantine Vini Stragolia

L’Azienda Agricola Morrone Davide sorge sulle colline dell’antico e suggestivo borgo medievale di Altomonte in provincia di Cosenza, considerato tra i borghi più belli d’Italia.

Posto ai piedi del Parco Nazionale del Pollino il borgo ottocentesco di Altomonte vanta numerosi edifici storici di notevole importanza tra i quali non possiamo non menzionare il duomo di S. Maria della consolazione, la Chiesa di S. Francesco di Paola, il Convento dei domenicani e il Museo Civico a testimonianza dell’importanza storica di questo affascinate borgo.

Con una storia di tre generazioni di viticoltori dedite con passione alla coltivazione delle uve nel pieno rispetto e nella tutela del territorio, senza perdere di vista l’alta qualità dei propri prodotti, l’Azienda Agricola Davide Morrone vanta un numero considerevole di visitatori che apprezzano i vini prodotti.

Con i suoi 8 ettari tra vitigni ed oliveti posti a circa 300 metri sul livello del mare, con una esposizione sud-ovest che crea un micro-clima favorevole le uve coltivate consentono di produrre vini a denominazione d’origine che mantengono inalterate le doti organolettiche tipiche delle uve.

I vitigni dell’Azienda Agricola Morrone sono coltivate con passione e dedizione; la vendemmia viene monitorata con la massima accortezza, le uve, accuratamente selezionate e raccolte a mano, vengono immediatamente vinificate con un moderno impianto attraverso un procedimento che rispetta ed esalta le loro qualità naturali. Ogni grappolo viene selezionato per far sì che in cantina arrivi solo uva sana, un lavoro minuzioso ma che consente di raggiungere una grande qualità di vini… come si dice “il vino buono si fa in vigna”. Anche la potatura viene monitorata in ogni momento il tutto consente di preparare la pianta per far nascere grappoli sani ,la famiglia Morrone occupa gran parte del suo tempo nei vigneti ogni giorno il suo lavoro minuzioso consente alle viti di maturare uve di alta qualità. Grande lavoro lo fa anche il clima, i vigneti sono soleggiati e ventilati da correnti del pollino la vicinanza dei pescheti rende il nostro rosato gaglioppo in purezza un mix di profumi avvolgenti di pesca e frutti rossi che lo rendono perfetto al palato, risulta essere infatti tra i nostri vini più ricercati sia in Italia che all’Estero.

Amanti della nostra terra teniamo molto in quello che facciamo i nostri vini di qualità vengono vinificati solo con uve autoctone calabresi dal gaglioppo per il rosato al magliocco per il rosso ed il greco bianco per il bianco. In questi anni siamo riusciti a collocarci in un mercato di nicchia grazie al duro lavoro fatto fornendo attraverso la nostra rete commerciale solo le più importanti realtà, in ambito enogastronomico, regionale, nazionale e alcune anche in ambito internazionale.

La filosofia aziendale è da sempre quella di produrre vini di alta qualità prodotti con uve selezionate, provenienti sempre dagli storici vigneti. Per questo la produzione si restringe a circa 26/30 mila bottiglie all’anno suddivisa in 5 etichette tra le quali una riserva di Magliocco della quale siamo molto orgogliosi perché identifica il territorio e l’azienda..

L’etichetta “Stragolia” prende il nome dall’omonima contrada una zona che grazie alla particolarità dei terreni e del clima favorevole alle colture consente la nascita di vini di alta qualità, una zona anch’essa ricca di storia, infatti alcune esplorazioni eseguite nel 1928 dall’archeologo Galli per conto della sovrintendenza all’antichità, misero in luce sulle alture della serra pollinare, nelle immediate vicinanze dei vigneti, resti interessanti di fattorie di epoche romana, con oleoti ed un vinodotto di laterizio che giungevano fino al mare. Un territorio quindi che vanta produzione di vino sin dall’antica e gloriosa Sibari. A pochi passi si trova anche il famoso parco archeologico Torre Mordillo, prorio da li prende il nome la riserva “Pianoro Del Mordillo” un magliocco in purezza che affinato in botti di rovere, una nicchia di circa 800 bottiglie l’anno tutte numerate e certificate.