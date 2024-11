Rosaria Giovannone ha raccolto le opinioni della gente: ecco il sondaggio della puntata andato in onda nel corso della trasmissione “I fatti in diretta”

Gli italiani saranno chiamati a votare un referendum costituzionale per approvare o respingere la riforma della costituzione che porta il nome dell’attuale ministra Maria Elena Boschi, che ne è stata la promotrice insieme al governo di Matteo Renzi. La riforma, lo ricordiamo, è stata approvata in doppia lettura da camera e senato e ora dovrà passare al vaglio dei cittadini. Nel corso della puntata di ieri de "I fatti in diretta" il sondaggio di Rosaria Giovannone che ha raccolto le opinioni della gente.