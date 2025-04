«Il teatro è uno dei mezzi più efficaci per evocare emozioni, perché il pubblico può immedesimarsi nei personaggi e nelle circostanze del palcoscenico, diventando allo stesso tempo più compassionevole e contribuendo a formare tratti come la gentilezza e l'umanità. La conversazione teatrale è una forma di educazione». E oggi, insieme a Silvio Cacciatore, portiamo sotto i riflettori di Dentro la Notizia una bella realtà calabrese che conosce molto bene questi valori: il Teatro primo di Villa San Giovanni.

Consolidata realtà nel panorama artistico locale e nazionale, quello di via delle Filande 29 di Villa San Giovanni è uno spazio accogliente che risponde a una richiesta formativa e culturale sempre più variegata, per generi e fasce d’età.

L’associazione culturale “Teatro Primo Natale Parisi” si costituisce nell’ottobre 2008, ricavando il proprio spazio artistico all’interno di una vecchia fabbrica della periferia reggina trasformata ed adattata in sala teatrale denominata “Teatro Primo”, sede principale di tutte le attività artistiche dell’associazione. A marzo 2013 trasferisce la sede a Villa San Giovanni e con la supervisione artistica dello scenografo Aldo Zucco realizza ed allestisce il nuovo spazio teatrale.

Fondatori dell’associazione: l’attrice Silvana Luppino e il regista Christian Maria Parisi.

La programmazione degli eventi, dei laboratori e di tutte le altre attività mira principalmente alla valorizzazione della cultura teatrale attraverso la proposta di spettacoli teatrali e musicali e dell’Arte in genere. Il progetto artistico, culturale e sociale di Teatro Primo ha come obiettivo finale lo sviluppo di un polo di produzione e di promozione volto alla crescita di uno spazio multifunzionale e libero, un luogo in grado di creare una relazione culturale profonda col territorio. Teatro Primo è costantemente impegnato nell’interazione culturale locale e non, attraverso l’organizzazione – curata direttamente dallo staff interno – di innumerevoli manifestazioni ed eventi di diverse tipologie ed ospita nella propria sede oltre ai suoi spettacoli e ai suoi laboratori di dizione e recitazione, saggi e stage di danza e di vario tipo, concorsi ed esibizioni canore, corsi di formazione, prove ed allestimenti (prosa e lirica), spot pubblicitari, proiezione di audiovisivi, concerti e performance musicali live, etc. Teatro Primo si avvale della collaborazione di figure qualificate e di insegnanti specializzati per la cura e la gestione dei propri corsi e laboratori e per la realizzazione delle proprie produzioni e collabora attivamente con autori, scenografi, musicisti, tecnici, performer, compagnie ed altre associazioni presenti sul territorio regionale e nazionale.

Il Teatro Primo oggi ospita 64 posti a sedere e dal 2014 al 2020 ha dato vita a 11 Stagioni Teatrali consecutive autofinanziate, ospitando compagnie professionistiche provenienti da tutto il territorio nazionale. Oltre 200 spettacoli e concerti programmati nel corso degli anni.

E saranno proprio l’attrice Silvana Luppino, il regista Christian Maria Parisi e Silvio Cacciatore, giornalista del network LaC gli ospiti di Francesca Lagoteta, con i contributi a cura della giornalista di LaC News24, Alessia Principe.

L’appunto come sempre è per le 13 su LaC Tv (canale 11) o in streaming su LaCPlay.