«“Il cuore della mafia assume medici cubani”. Questo il titolo poi modificato dal Times in relazione alla vicenda dell'approdo dei medici cubani in Calabria. Si tratta di un atto vergognoso». Così su Facebook il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno riferendosi al titolo del The Times che annuncia l'arrivo in Calabria dei medici cubani. «La nostra è una terra meravigliosa abitata da cittadini onesti che si impegnano ogni giorno per realizzare un futuro migliore lontano da ogni stereotipo.

Continueremo a raccontare i tanti talenti della Calabria per abbattere questo assurdo muro del pregiudizio».