«Il lavoro mi dà libertà per questo amo farlo e quest’anno festeggio i primi 35 anni da Hermès», Francesca Di Carrobio, Amministratore Delegato di Hermès Italia è stata ospite del Vis à Vis di ieri sera, raccontando la sua storia da Losanna, dove è nata, all’Italia, che ha sempre sentito come casa.

Dopo un' infanzia libera e allegra in Svizzera, Di Carrobio si trasferisce a Bruxelles dove trascorre diversi anni e frequenta l’università di Scienze Politiche. Ma nonostante le tante amicizie e una solida rete sociale, le manca la gioia e la luce in cui è cresciuta, per questo si trasferisce in Italia. Inizia così a lavorare a Milano in un’importante agenzia di pubbliche relazione dove impara tantissimo del mondo della comunicazione, passa poi a Deborah, azienda che ama molto e che le permette di crescere umanamente e professionalmente riuscendo nell’obiettivo, che sembrava all’inizio impossibile, di portare i prodotti del marchio in profumeria. Quando arriva la chiamata da Hermès non è molto convinta di lasciare la strada vecchia per la nuova, ma un colloquio con il Presidente del brand del lusso le fa capire che è la scelta giusta.

E’ l’inizio di un sodalizio lungo più di 30 anni tra stoffe pregiate, oggetti di arredamento, gioielli e soprattutto le borse sognate dalle donne di tutto il mondo. Quando entra in azienda, Hermès non aveva monomarca in Italia: oggi ci sono le boutique di Milano, Firenze, Bologna e naturalmente Roma.

Ma la sua è anche una storia di valori e persone: «Mi ritrovo nei valori di Hermès, nell’importanza di valorizzare le persone che lavorano e anche nel rapporto con il tempo -ha raccontato a Paola Bottero- da un lato sono una persona impaziente, Hermès mi disciplina ricordandomi che bisogna fare le cose bene nei tempi giusti uscendo nel mercato solo con un prodotto perfetto. Il lusso è proprio questo, prendersi del tempo».

La Capitale Vis-à-Vis va in onda ogni martedì e giovedì alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata è disponibile su LaC Play.