In Calabria si vota solo nel città cosentina. Di fronte Pasquale Domenico Verre per il centrosinistra e Marcello Manna per il centrodestra. Un medico chirurgo contro un avvocato penalista

RENDE (Cs) - Si vota per il ballottaggio delle elezioni amministrative anche a Rende, uno dei centri piu' importanti del cosentino. A contendersi la carica di sindaco saranno il candidato del centrosinistra, Pasquale Domenico Verre, e quello del centrodestra, Marcello Manna. Il primo medico chirurgo rendese. Il secondo avvocato penalista cosentino. Verre e la sua coalizione hanno raggiunto il 37,8% delle preferenze. Il 31,1% ha premiato invece Manna al primo turno.

Novità ballottaggio. E' dal 1999 che a Rende non si votava al ballottaggio, visto che il centrosinistra, che ha un esponente prestigioso in zona, il consigliere regionale Sandro Principe, gia' piu' volte sindaco, ha sempre vinto al primo turno. Questa volta i candidati erano ben sei e sicuramente sono stati drenati voti ad entrambi i principali contendenti. Gli altri candidati erano Massimiliano De Rose, esponente di un'altra cordata di centrosinistra, che ha avuto il 13,8% delle preferenze, Domenico Miceli, per il Movimento Cinque Stelle, che a Rende entrera' per la prima volta in Consiglio comunale con il 9,7% dei voti, Andrea Cuzzocrea, per il Centro Democratico (5,3%), e Luca Pizzini, per la lista L'Italia del Meridione (2,2%).