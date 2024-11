Il 90% parte dalla Libia. La nostra regione è al quarto posto nella ripartizione dei migranti sul territorio nazionale alle spalle di Sicilia, Lazio e Puglia

REGGIO CALABRIA - Nei soli mesi di giugno e luglio si sono registrati 46.000 immigrati sbarcati (in tutto il 2013 erano stati 43.000). E da inizio anno, secondo l'Unhcr, si è già superata quota 100.000. Il 90% parte dalla Libia. La Fondazione Leone Moressa, analizzando i dati del ministero dell'Interno, ha fotografato la situazione emergenziale dell'accoglienza in Italia.

Accoglienza. Per quanto riguarda le regioni di approdo, la Sicilia rimane la meta principale (97.000 sbarchi negli ultimi 12 mesi), ma anche Puglia, Calabria e Campania hanno ricevuto alcune migliaia di migranti. La ripartizione dei migranti sul territorio nazionale (centri di accoglienza e Sprar), non è omogenea. Ad esempio, in Sicilia sono presenti quasi 15.000 migranti (quasi un terzo del totale), circa tre volte quelli previsti in proporzione alla popolazione residente. Quasi 7.000 migranti sono accolti nel Lazio, mentre Puglia e Calabria accolgono rispettivamente 5.800 e 4.200 migranti. Fra le prime cinque regioni anche la Lombardia (che in base alla proporzione con la popolazione residente dovrebbe essere la prima regione di accoglienza) con 3.700 accolti. Con oltre 26.000 richieste di asilo, nel 2013 l'Italia si colloca al quinto posto fra i paesi Ue, registrando il 6,1% delle richieste complessive europee. Più del doppio rispetto all'anno precedente, collocandosi al quarto posto dietro Germania, Francia e Svezia.