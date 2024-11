L'uomo, Fabrizio Calonico, 61 anni, ha detto di dover raggiungere Castrovillari per motivi di lavoro

SAN SOSTI (CS) - Da mercoledì scorso non si hanno più notizie di Fabrizio Calonico, 61 anni, imprenditore del luogo. La mattina del 9 luglio l’uomo ha informato i familiari di doversi recare a Castrovillari per lavoro. E' salito a bordo della sua auto e non è più rientrato a casa. Del 61enne non c’è traccia. Sulla vicenda indagano i carabinieri.