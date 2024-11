Manca ormai davvero poco alla Luna piena di agosto, l'ottava del 2024, che avverrà la sera del lunedì 19 agosto con grande attesa per questo evento astronomico.

Cos'è la Superluna Blu

Conosciuta anche come Luna dello storione, che era il nome che veniva dato al plenilunio di agosto dai nativi americani, avrà anche un effetto negativo: renderà un pò più difficile l'avvistamento delle stelle cadenti e l'osservazione ottimale del cielo stellato, che in questo periodo dell'anno è particolarmente affascinante per la presenza delle Perseidi. La tonalità della luna rimane invariata; ciò che rende questo evento così particolare è la combinazione di due fenomeni, la Superluna e la Luna Blu: Una Superluna si verifica quando la luna piena coincide con il perigeo, ovvero il punto della sua orbita in cui è più vicina alla Terra. In queste condizioni e la luna appare leggermente più grande e luminosa del solito. La Luna Blu, invece, è un fenomeno meno intuitivo che possiede due definizioni accettate. La più recente, e oggi anche la più diffusa, la descrive come la seconda luna piena che si verifica nello stesso mese del calendario. Tuttavia, la definizione originale e più antica identifica la Luna Blu come la terza luna piena in una stagione

che ne contiene quattro, come accade per l'appunto quest'anno.

La Luna piena di agosto 2024

La prossima Luna piena sarà dunque lunedì 19 agosto. È un momento molto atteso perché avviene in piena estate quando è più facile godersi la notte fuori dal chiuso di un'abitazione. Non è da escludere però che in alcune aree della Calabria sia difficile osservarla, in quanto è prevista una fase di maltempo che causerà copertura nuvolosa.