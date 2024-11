Quattro sono in provincia di Cosenza, uno in provincia di Vibo Valentia. I servizi verranno assicurati dagli uffici territoriali

CATANZARO - La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate comunica la chiusura di cinque sportelli decentrati. Quattro sono in provincia di Cosenza - si tratta delle filiali di Montalto Uffugo, Rogliano, Corigliano e Amendolara – uno in provincia di Vibo Valentia, l’ufficio di Mileto. L’attività cesserà secondo un calendario definito per consentire le operazioni di trasloco e trasferimento del personale. Gli sportelli chiudono - fa sapere l’Agenzia delle Entrate - per contenere i costi di gestione e razionalizzare l’impiego dei dipendenti. Lo sportello di Montalto Uffugo cesserà di funzionare il 18 giugno, quello di Rogliano il 20, quello di Corigliano Calabro il 23, lo sportello di Amendolara il 26 e lo sportello di Mileto il 30 giugno. L’Agenzia comunica ancora che dal primo luglio prossimo gli utenti di Montalto Uffugo e Rogliano potranno rivolgersi all’ufficio territoriale di Cosenza; gli utenti di Corigliano potranno rivolgersi all’ufficio di Rossano; gli utenti di Amendolara potranno rivolgersi allo sportello di Cassano Ionio e gli utenti di Mileto all’ufficio territoriale di Vibo Valentia.