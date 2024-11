Un tris di inaugurazioni farà la felicità dei buongustai da un lato e degli addicted del cute shopping dall’altro: dopo anni di attesa, arriva finalmente a Rende, al centro commerciale Metropolis, uno store della catena danese Flying Tiger Copenaghen, famosa per i suoi oggetti di design low-cost. Gli amanti dello shopping curioso e originale troveranno lì tutto il superfluo (e dunque il necessario), dalle spezie ai giocattoli di legno, passando per cuffie e accessori colorati.

Ma non è solo Flying Tiger a fare notizia. Primark, il celebre gigante irlandese del fast fashion è pronto a dare il benvenuto ai clienti cosentini con l’apertura del primo store nella regione sempre al Metropolis di Rende. Dopo vari ritardi, si prevede che il tanto atteso taglio del nastro avverrà entro la primavera. Il celebre maxi store è nato in Irlanda nel lontano 1969. Da quel momento la cavalcata del marchio è stata inarrestabile. Primark è un gigante da 7,7 miliardi di sterline di vendite nel 2022 e fa capo al gruppo britannico Abf. Lo store prevede diversi reparti: abbigliamento donna, uomo e bambino, nonché le linee di intimo, beauty e di articoli per la casa.

Infine, il maestro della pizza napoletana Errico Porzio, già noto per il suo successo sui social e la qualità delle sue pizze, inaugurerà a fine mese al Metropolis, uno spazio dedicato a "Porzioni di pizza", offrendo la sua variante di pizza al taglio, giocando sui gusti tradizionali e gourmet. Porzio è uno dei volti più noti nel panorama della pizza napoletana contemporanea. La sua passione per questo mestiere nasce presto, quando, a soli 14 anni, inizia a seguire il padre nelle pizzerie di famiglia, pur non essendo propriamente un "figlio d’arte" nel senso più tradizionale. Infatti, suo padre lavorava nella storica pasticceria Scaturchio, ma occasionalmente aiutava il fratello in pizzeria, e fu proprio in quell’ambiente che Errico si appassionò al mondo della pizza. Da lì, non avrebbe mai più abbandonato il banco.