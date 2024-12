La presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha accolto nel prestigioso Salone degli Specchi Nita Shala per la sua prima visita istituzionale in Calabria dal conferimento della carica

Visita istituzionale dell’ambasciatrice del Kosovo in Calabria nei giorni scorsi, Nita Shala. L'incontro, carico di significato e simbolismo, ha segnato un importante momento di consolidamento delle relazioni di amicizia e cooperazione tra le istituzioni italiane e kosovare. La presidente Succurro ha espresso il suo più caloroso benvenuto all'ambasciatrice, sottolineando l'importanza di questa visita per rafforzare ulteriormente i legami tra i due Paesi.

Durante il suo soggiorno, l'Aambasciatrice Shala avrà l'opportunità di approfondire la conoscenza del territorio calabrese, delle sue bellezze naturali, della sua ricca storia e delle tradizioni culturali che affondano le radici in un passato secolare. Sarà inoltre occasione per esplorare possibili aree di collaborazione e scambio, nell'ottica di promuovere uno sviluppo mutuamente vantaggioso per entrambe le parti.

La presidente Succurro ha illustrato all'Ambasciatrice i principali progetti e iniziative in corso nella Provincia di Cosenza, sottolineando l'importanza di rafforzare i legami istituzionali e favorire sinergie concrete in ambiti strategici come l'economia, la cultura e il turismo.

«Siamo lieti di accogliere Nita Shala e di offrirle l'opportunità di conoscere da vicino la nostra splendida Calabria» - ha dichiarato la presidente. «Questa visita rappresenta un'occasione preziosa per consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia e collaborazione tra i nostri Paesi, promuovendo un dialogo costruttivo e lo sviluppo di iniziative di reciproco interesse».

L'ambasciatrice Shala, da parte sua, ha espresso grande apprezzamento per l'accoglienza ricevuta e per l'opportunità di visitare la Calabria, regione dalla straordinaria bellezza e ricchezza culturale.

Nel corso della giornata, l'ambasciatrice ha avuto modo di incontrare le principali autorità locali e regionali, visitare siti di particolare rilevanza storica e culturale, e partecipare a momenti di confronto e scambio volti a promuovere una migliore comprensione reciproca.

La visita istituzionale dell'ambasciatrice del Kosovo in Calabria rappresenta un importante tassello nel consolidamento dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. Attraverso il dialogo e la collaborazione, le istituzioni italiane e kosovare potranno lavorare insieme per individuare nuove opportunità di sviluppo e crescita, a beneficio delle rispettive comunità.