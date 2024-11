Dopo un weekend variabile e a tratti instabile specie sulle zone joniche e localmente sul comparto tirrenico cosentino, le condizioni meteo sono in generale miglioramento su tutta la Calabria. Correnti dai quadranti meridionali infatti manterranno il tempo stabile su tutta la regione nella prima parte della settimana, con temperature in lieve aumento ovunque, ma ciò durerà poco: a partire da metà settimana infatti diverse perturbazioni atlantiche raggiungeranno l'Italia e la nostra regione con piogge, temporali e temperature in calo. Intanto ecco le previsioni per i prossimi 2 giorni:

Previsioni meteo Martedì: Per la giornata di domani 15 novembre avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli che tuttavia si manterranno, nella prima parte, perlopiù nuvolosi ma senza rischio di precipitazioni. Dal pomeriggio/sera avremo maggiori schiarite con cieli che si manterranno poco nuvolosi. Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra i 18°C e i 22°C lungo le coste, mentre i valori minimi saranno localmente freddi e al di sotto dei 12-13°C. Venti deboli dai quadranti meridionali e mari generalmente poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo Mercoledì: La giornata di mercoledì sarà caratterizzata invece da 2 fasi: durante la prima parte avremo tempo stabile su tutta la Calabria con cieli poco nuvolosi lungo il comparto jonico, mentre saranno a tratti nuvolosi lungo il comparto tirrenico, preludio della prima perturbazione in avvicinamento. Dal pomeriggio/sera infatti si avranno nubi in aumento a partire dal cosentino tirrenico e catanzarese tirrenico con piogge e locali temporali di moderata intensità; nelle ore successive e specie nelle ore notturne le precipitazioni andranno a raggiungere anche le relative zone interne e localmente i settori jonici specie catanzaresi e reggini.

Temperature in generale aumento con valori massimi che supereranno quasi ovunque i 20-21°C lungo le coste e venti in rinforzo dai quadranti meridionali con moto ondoso in aumento e mari localmente molto mossi specie lo Ionio.